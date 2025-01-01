Loudermilk
Folge 3: All Apologies
29 Min.Ab 12
Ben steht plötzlich wieder vor Sams Tür. Er hat sich von Memphis getrennt und bittet seinen einstigen besten Freund nun um Entschuldigung. Sam kann ihm allerdings nicht verzeihen und so muss sich Ben eine andere Bleibe suchen. Die Teilnehmer der Selbsthilfegruppe machen indes Schulden bei einem Kredithai. Innerhalb von 24 Stunden müssen sie 72.000 Dollar auftreiben, wenn ihnen ihre Gesundheit am Herzen liegt.
Loudermilk
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN