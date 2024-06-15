Loudermilk
Folge 4: White Rabbit
28 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Ein Kredithai wurde getötet und ein Teilnehmer von Sams Selbsthilfegruppe gesteht den Mord. Die Polizei kann ihm allerdings nichts nachweisen, zumal die Leiche des Gangsterbosses noch nicht aufgetaucht ist. Ben will derweil Wiedergutmachung leisten und entschuldigt sich erneut bei Sam für sein Verhalten. Doch bevor sein Freund ihm verzeihen will, zwingt er Ben, auch noch andere um Vergebung zu bitten, denen er geschadet hat.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN