ProSieben FUNStaffel 2Folge 5
29 Min.Ab 12

Sam wird von dem Mann verklagt, dem er kürzlich in einem Restaurant mit dem Heimlich-Griff das Leben gerettet hat. Ein Teilnehmer seiner Selbsthilfegruppe ist Anwalt und bietet ihm seine Unterstützung an. Die anstehende Gerichtsverhandlung stellt Sam allerdings vor große Herausforderungen, denn ausgerechnet Carl - Allisons Freund - will gegen ihn aussagen.

