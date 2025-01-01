Loudermilk
Folge 5: I Fought the Law
29 Min.Ab 12
Sam wird von dem Mann verklagt, dem er kürzlich in einem Restaurant mit dem Heimlich-Griff das Leben gerettet hat. Ein Teilnehmer seiner Selbsthilfegruppe ist Anwalt und bietet ihm seine Unterstützung an. Die anstehende Gerichtsverhandlung stellt Sam allerdings vor große Herausforderungen, denn ausgerechnet Carl - Allisons Freund - will gegen ihn aussagen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
