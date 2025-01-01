Loudermilk
Folge 6: Our Lips Are Sealed
29 Min.Ab 12
Gemeinsam mit Ben macht Sam einen Ausflug in den Wald. Dort trifft er zufällig auf einen jungen Mann, der wirre Sprüche auf die Felsen sprüht. Sam macht sich über sein Graffiti lustig und treibt ihn damit beinahe in den Selbstmord. Ein Teilnehmer von Sams Selbsthilfegruppe hadert derweil mit seinem Liebesleben.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN