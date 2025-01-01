Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Iron Man

29 Min.Ab 12

Sam stellt beim gemeinsamen Shopping mit Claire fest, dass er in letzter Zeit ein wenig zugenommen hat. Mit etwas Sport hofft er, sein Wohlbefinden wieder steigern zu können. Das geht jedoch gehörig schief. Bei seiner ersten Trainingseinheit verrenkt er sich den Rücken. Glücklicherweise stößt genau zur rechten Zeit ein neues Mitglied zu seiner Selbsthilfegruppe: Brooke besitzt ein Wellness-Center und hilft Sam mit seinen Schmerzen.

