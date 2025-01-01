Saturday Night's Alright for FightingJetzt ohne Werbung streamen
Loudermilk
Folge 9: Saturday Night's Alright for Fighting
28 Min.Ab 12
Ein gut betuchtes Ehepaar kauft sich ein Haus in der Nähe des Gemeindezentrums. Kurz darauf beschweren sie sich bei Sam über die Lautstärke seiner Gruppenmitglieder, die nach den gemeinsamen Meetings auf dem Kirchengelände rumhängen. Als das Paar seinen Ärger kurz darauf auf Social Media kundtut, erhält es eine Menge öffentlicher Unterstützung. Claire will das nicht auf sich sitzen lassen und plant einen digitalen Rachefeldzug, der jedoch nach hinten losgeht.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN