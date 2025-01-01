Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 1
29 Min.Ab 12

Sam bekommt unverhofft einen neuen Mitbewohner: Die Ex-Affäre von Sams Vater lässt ihr Baby bei ihm zurück. Ben freut sich riesig über Clydes Anwesenheit. Er kümmert sich liebevoll um Sams kleinen Bruder. Die Verantwortung lastet jedoch schwer auf der WG. Sam hat keine Ahnung, wie er mit dem Baby umgehen soll. Er will es seiner Mutter zurückbringen, doch die hat die Stadt bereits verlassen.

