Loudermilk
Folge 1: Stuck in the Middle with You
29 Min.Ab 12
Sam bekommt unverhofft einen neuen Mitbewohner: Die Ex-Affäre von Sams Vater lässt ihr Baby bei ihm zurück. Ben freut sich riesig über Clydes Anwesenheit. Er kümmert sich liebevoll um Sams kleinen Bruder. Die Verantwortung lastet jedoch schwer auf der WG. Sam hat keine Ahnung, wie er mit dem Baby umgehen soll. Er will es seiner Mutter zurückbringen, doch die hat die Stadt bereits verlassen.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
