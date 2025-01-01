Zum Inhalt springenBarrierefrei
Loudermilk

There Goes My Baby

ProSieben FUN Staffel 3 Folge 2
There Goes My Baby

Loudermilk

Folge 2: There Goes My Baby

29 Min. Ab 12

Ben geht voll und ganz in seiner neuen Babysitter-Rolle auf, während Sam mit dem kleinen Clyde komplett überfordert zu sein scheint. Pater Michael bietet an, eine Adoptivfamilie für das Kind zu suchen, aber Sam lehnt ab. Der Priester plant außerdem ein großes Gemeindefest, für das er die Unterstützung der Selbsthilfegruppe braucht.

Loudermilk
ProSieben FUN
Loudermilk

Loudermilk

