Loudermilk
Folge 2: There Goes My Baby
29 Min.Ab 12
Ben geht voll und ganz in seiner neuen Babysitter-Rolle auf, während Sam mit dem kleinen Clyde komplett überfordert zu sein scheint. Pater Michael bietet an, eine Adoptivfamilie für das Kind zu suchen, aber Sam lehnt ab. Der Priester plant außerdem ein großes Gemeindefest, für das er die Unterstützung der Selbsthilfegruppe braucht.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
12
