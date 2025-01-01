Loudermilk
Folge 3: American Idiot
29 Min.Ab 12
Annette will ihr Baby zurück und schaltet die Polizei ein. Es fällt Sam schwer, seinen kleinen Bruder abzugeben, aber er hat keine andere Wahl. Ben möchte derweil im Berufsleben Fuß fassen. Dafür besorgt er sich einen alten Krankenwagen, den er zu einem Food-Truck umbauen will. Sam bekommt indes Besuch von dem alten Leiter der AA-Gruppe. Sein Vorgänger ist überzeugt, dass er den Job weitaus besser gemacht hat und fordert Sam zu einem Wettkampf heraus.
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN