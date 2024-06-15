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Hit Me Baby One More Time

ProSieben FUNStaffel 3Folge 4vom 15.06.2024
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Folge 4: Hit Me Baby One More Time

29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12

Nachdem Sam und eine paar Teilnehmer seiner AA-Gruppe auf dem Golfplatz mit anderen Spielern in einen Streit geraten, werden sie verhaftet und im Anschluss zum Besuch an einem Frauensensibilitätsseminar verpflichtet. Anfangs sind die Männer alles andere als begeistert von dem Kurs, doch nach und nach beginnen sie tatsächlich umzudenken.

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