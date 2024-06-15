Hit Me Baby One More TimeJetzt ohne Werbung streamen
Loudermilk
Folge 4: Hit Me Baby One More Time
29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Nachdem Sam und eine paar Teilnehmer seiner AA-Gruppe auf dem Golfplatz mit anderen Spielern in einen Streit geraten, werden sie verhaftet und im Anschluss zum Besuch an einem Frauensensibilitätsseminar verpflichtet. Anfangs sind die Männer alles andere als begeistert von dem Kurs, doch nach und nach beginnen sie tatsächlich umzudenken.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN