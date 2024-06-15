Hard for Me to Say I'm SorryJetzt ohne Werbung streamen
Loudermilk
Folge 6: Hard for Me to Say I'm Sorry
29 Min.Folge vom 15.06.2024Ab 12
Ben erhält ein Jobangebot von einem Restaurantbesitzer. Es ist zwar nicht die Position, die er sich erhofft hat, aber er will die Chance dennoch nutzen. Sam hadert derweil mit einer seiner alten Kritiken. Vor einiger Zeit war er ein angesehener Musikkritiker mit enormem Einfluss. Er stellt fest, dass er damals einer jungen Künstlerin Unrecht getan hat und fürchtet, dass sie wegen ihm aufgehört hat, Musik zu machen. Nun will er sie aufsuchen und um Entschuldigung bitten.
Alle Staffeln im Überblick
Loudermilk
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Produktion:US, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN