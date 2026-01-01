Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 7
Folge 7: Wind Beneath My Wings

28 Min.Ab 12

Ben nimmt an Videopoker-Turnieren teil, um Geld zu verdienen. Als er Sam davon erzählt, sorgt sich sein Mitbewohner, dass durch das Glücksspiel auch Bens Alkoholsucht wieder Oberhand gewinnt. Claire wird derweil von ihrer Uni für ein Porträt von Roger ausgezeichnet. Als dieser ebenfalls einen Preis erhalten soll - ohne eine Leistung erbracht zu haben - zweifelt er an der Ehrung.

ProSieben FUN
