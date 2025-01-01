Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 3Folge 8
26 Min.Ab 12

Sam und Ben passen auf Clyde auf. Annette gibt ihren Sohn immer wieder ab, um zu arbeiten. Als Sam erfährt, dass auch das Nachbarskind hin und wieder babysittet, hat er genug. Er wünscht sich ein liebevolles Zuhause und ein geregeltes Leben für seinen kleinen Bruder. Außerdem hat der Suchtberater gerade mit einem weiteren Problem zu kämpfen: Jemand benutzt seine Kreditkarte, um schick essen zu gehen. Als er herausfindet, wer es ist, sitzt der Schock tief.

ProSieben FUN
