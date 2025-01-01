Zum Inhalt springenBarrierefrei
Loudermilk

Should Have Known Better

ProSieven FUN Staffel 3 Folge 9
Should Have Known Better

Loudermilk

Folge 9: Should Have Known Better

28 Min. Ab 12

Lizzie lädt Sam auf einen Kaffee ein. Sie verzeiht ihm seine bösartige Kritik von damals, die sie ihre Musikkarriere gekostet hat. Die Sängerin will an sich arbeiten und wieder durchstarten. Sam bestärkt sie in ihren Plänen und verhilft ihr sogar zu einer neuen Band.

