Love Child
Folge 1: Der gute Ruf
47 Min.Ab 12
Die junge Joan Millar versucht ihr Glück in Australien und nimmt dort einen Job als Hebamme im "Kings Kross General Hospital" an. Doch schon an ihrem ersten Arbeitstag bemerkt Joan, dass etwas in der Entbindungsklinik nicht mit rechten Dingen zugeht. Als sie ihrem neuen Chef Dr. Patrick McNaughton bei einer Geburt assistiert, erfährt die Hebamme die entsetzliche Wahrheit über das Klinikum, in dem regelmäßig die Tränen der Mütter fließen.
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
12
