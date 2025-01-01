Love Child
Folge 4: Männerbesuch
42 Min.Ab 12
Joan hilft der schwangeren Viv, ihren Bruder Bernie aufzuspüren, der aus dem Vietnam-Krieg zurückgekehrt ist. Dieser ist entsetzt, als er erfährt, dass Viv ein Kind erwartet, das sie schon bald aus ihren Händen geben muss und möchte ihr zur Flucht aus der Entbindungsklinik verhelfen. Frances, die Oberschwester des Krankenhauses, hat Annie inzwischen weisgemacht, dass ihr Baby gestorben ist. Die junge Mutter versinkt in tiefer Trauer und Joan kommt nicht mehr an sie ran.
