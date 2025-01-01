Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Love Child

Männerbesuch

Staffel 1Folge 4
Joyn Plus
Männerbesuch

MännerbesuchJetzt ohne Werbung streamen

Love Child

Folge 4: Männerbesuch

42 Min.Ab 12

Joan hilft der schwangeren Viv, ihren Bruder Bernie aufzuspüren, der aus dem Vietnam-Krieg zurückgekehrt ist. Dieser ist entsetzt, als er erfährt, dass Viv ein Kind erwartet, das sie schon bald aus ihren Händen geben muss und möchte ihr zur Flucht aus der Entbindungsklinik verhelfen. Frances, die Oberschwester des Krankenhauses, hat Annie inzwischen weisgemacht, dass ihr Baby gestorben ist. Die junge Mutter versinkt in tiefer Trauer und Joan kommt nicht mehr an sie ran.

Alle Staffeln im Überblick

Love Child
Love Child

Love Child

Alle 4 Staffeln und Folgen