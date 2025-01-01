Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Love Child

Frühgeburt

Staffel 1Folge 5
Joyn Plus
Frühgeburt

FrühgeburtJetzt ohne Werbung streamen

Love Child

Folge 5: Frühgeburt

46 Min.Ab 12

Die schwangere Shirley träumt von einer Zukunft mit Johnny. Doch es kommt anders: Johnny wird auf einer Antikriegsdemo von der Polizei verhaftet und landet im Gefängnis. Zeitgleich setzen bei Shirley die Wehen ein. Joan fasst unterdessen den Beschluss, ihr Medizinstudium abzuschließen und bekommt dabei überraschend Unterstützung von ihrem Vorgesetzten Dr. McNaughton. Annie nimmt einen Job im "Blue Moon Club" an und erhält gleichzeitig die Chance, ihr Leben zu verändern.

Alle Staffeln im Überblick

Love Child
Love Child

Love Child

Alle 4 Staffeln und Folgen