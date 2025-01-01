Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 6
Folge 6: Rhesus und andere Faktoren

46 Min.Ab 12

Shirley hat ein Frühchen zur Welt gebracht und Johnny würde gerne die Vaterrolle für das Neugeborene übernehmen. In der Zwischenzeit jedoch kehrt der leibliche Papa des Kindes, Shirleys Ehemann Colin, verwundet aus dem Krieg zurück. Annie macht einen Karrieresprung und erhält das Angebot, als Back-up Sängerin in dem Club "Blue Moon" aufzutreten. Joan versucht unterdessen weiter, die Wahrheit über das Schicksal von Annies Kind herauszufinden.

