Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Love Child

Marthas Baby

Staffel 1Folge 7
Joyn Plus
Marthas Baby

Marthas BabyJetzt ohne Werbung streamen

Love Child

Folge 7: Marthas Baby

46 Min.Ab 12

Martha weiß, dass sie sich bald von ihrem Kind trennen muss. Verzweifelt sucht die Hochschwangere Rat bei Joan und bittet diese darum, das Baby nach der Geburt wenigstens noch einmal sehen zu dürfen. Shirley erfährt derweil, dass das Leben ihres kleinen Ben nur durch eine OP gerettet werden kann. Gemeinsam mit Johnny versucht sie, Geld für den Eingriff aufzutreiben. Doch Johnny gerät erneut in den Fokus der Polizei und Shirley muss ohne ihn um Bens Leben kämpfen.

Alle Staffeln im Überblick

Love Child
Love Child

Love Child

Alle 4 Staffeln und Folgen