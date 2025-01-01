Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Love Child

Familienzusammenführung

Staffel 1Folge 8
Joyn Plus
Familienzusammenführung

FamilienzusammenführungJetzt ohne Werbung streamen

Love Child

Folge 8: Familienzusammenführung

46 Min.Ab 12

Die werdende Mutter Patricia kämpft um ihr Kind, doch die Chancen stehen schlecht. Ohne ihren Partner Robert wird sie sich nach ihrer Schwangerschaft von ihrem Baby trennen müssen. Shirley zieht mit gemischten Gefühlen zurück zu ihrem Ehemann Colin. Sie hofft, dass er die überlebenswichtige OP für ihr Baby übernehmen wird. Shirleys Geliebter Johnny befindet sich währenddessen weiterhin auf der Flucht vor der Polizei ...

Alle Staffeln im Überblick

Love Child
Love Child

Love Child

Alle 4 Staffeln und Folgen