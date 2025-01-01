Love Child
Folge 8: Familienzusammenführung
46 Min.Ab 12
Die werdende Mutter Patricia kämpft um ihr Kind, doch die Chancen stehen schlecht. Ohne ihren Partner Robert wird sie sich nach ihrer Schwangerschaft von ihrem Baby trennen müssen. Shirley zieht mit gemischten Gefühlen zurück zu ihrem Ehemann Colin. Sie hofft, dass er die überlebenswichtige OP für ihr Baby übernehmen wird. Shirleys Geliebter Johnny befindet sich währenddessen weiterhin auf der Flucht vor der Polizei ...
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)