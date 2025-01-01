Zum Inhalt springenBarrierefrei
Love Child

SAT.1 emotionsStaffel 2Folge 2
Love Child

47 Min.Ab 12

Joan hat Schwierigkeiten, den tragischen Tod der Patientin Gail zu verarbeiten und stellt ihre Kompetenz als Ärztin in Frage. Ihre Zweifel werden noch stärker, als in der Zwischenzeit bei der schwangeren Viv die Wehen einsetzen. Die werdende Mutter wehrt sich mit allen Mitteln dagegen, von Joan behandelt zu werden ...

