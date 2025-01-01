Love Child
Folge 2: Strandausflug
47 Min.Ab 12
Joan hat Schwierigkeiten, den tragischen Tod der Patientin Gail zu verarbeiten und stellt ihre Kompetenz als Ärztin in Frage. Ihre Zweifel werden noch stärker, als in der Zwischenzeit bei der schwangeren Viv die Wehen einsetzen. Die werdende Mutter wehrt sich mit allen Mitteln dagegen, von Joan behandelt zu werden ...
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)