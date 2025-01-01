Love Child
Folge 5: Das vermisste Kind
45 Min.Ab 6
Die kleine Deanna verschwindet plötzlich spurlos. Hat Annie ihre Aufsichtspflichten als Mutter verletzt und ist sie überhaupt in der Lage, alleinstehend ein Kind aufzuziehen? Shirley zerbricht sich derweil den Kopf darüber, ob sie auf McNaughtons Unterstützung überhaupt angewiesen ist. Joan erhält unterdessen völlig überraschend einen Heiratsantrag von Jim.
Alle Staffeln im Überblick
Love Child
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)