Folge 7: Gesucht und gefunden
49 Min.Ab 6
Joan und Jim blühen in ihrer Elternrolle auf, doch Gregory macht ihnen das Leben schwer und fordert das Sorgerecht für seinen Enkel. Annie findet unterdessen heraus, dass sie schwanger von Chris ist, und Martha macht beim Treffen ihrer leiblichen Mutter eine ernüchternde Erfahrung.
