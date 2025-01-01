Love Child
Folge 1: Maggie
44 Min.Ab 12
Joan hat immer größere Schwierigkeiten, ihren Alltag zu stemmen: Ihr Mann ist in U-Haft und sie muss neben der Arbeit auch noch ihr Kind versorgen. Der Druck wird schlimmer, sie erleidet einen Kollaps und muss in die Notaufnahme. Dort erhält sie eine besorgniserregende Diagnose. Unterdessen bricht die verzweifelte Teenagerin Maggie ins Stanton House ein - sie hofft, dort Antworten auf die Frage zu finden, wer ihre leibliche Mutter ist ...
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
