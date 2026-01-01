Love Child
Folge 10: Hochzeit mit Hindernissen
51 Min.Ab 12
Joan schöpft neue Hoffnung, weil ihr Partner Jim vielleicht doch nicht so lang ins Gefängnis muss. Doch all ihre Träume von einer Zukunft mit ihm zerplatzen, als sie herausfindet, dass er ihr untreu war. Maggie bringt unterdessen ein kleines Mädchen auf die Welt, Martha heiratet und Dr. McNaughton entscheidet sich für einen Drogenentzug.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
