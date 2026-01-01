Zum Inhalt springenBarrierefrei
Love Child

Hochzeit mit Hindernissen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 10
Folge 10: Hochzeit mit Hindernissen

51 Min.Ab 12

Joan schöpft neue Hoffnung, weil ihr Partner Jim vielleicht doch nicht so lang ins Gefängnis muss. Doch all ihre Träume von einer Zukunft mit ihm zerplatzen, als sie herausfindet, dass er ihr untreu war. Maggie bringt unterdessen ein kleines Mädchen auf die Welt, Martha heiratet und Dr. McNaughton entscheidet sich für einen Drogenentzug.

SAT.1 emotions
