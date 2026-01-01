Love Child
Folge 3: Hochzeitspläne
42 Min.Ab 12
Joan findet heraus, dass Maggie und weitere junge Mädchen, die im Tarramar Girls Home leben, sexuell missbraucht werden. Verzweifelt versucht sie, die Frauen im Stanton House in Sicherheit zu bringen. Dafür jedoch müsste Oberin Francis die Einrichtung für junge, unverheiratete Mütter wiedereröffnen ...
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)