Love Child
Folge 6: Ernüchternde Wahrheiten
44 Min.Ab 12
Annie wird sich zunehmend bewusst, dass sie mit ihren Auftritten vor den Soldaten in Vietnam als Instrument der Kriegspropaganda missbraucht wird. Viv versucht unterdessen, das verwaiste Kind ihres verstorbenen Bruders Bernie zu adoptieren. Das Baby ist jedoch leider so krank, dass es keine Einreisegenehmigung für Australien bekommt.
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)