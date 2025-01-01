Love Child
Folge 7: Notoperationen
43 Min.Ab 12
Patricia vertraut Martha im Geheimen an, dass sie von Joans Partner Jim ein Kind erwartet. Viv und Annie kehren unterdessen traumatisiert aus Vietnam zurück. Beide gehen sehr unterschiedlich mit ihren Erlebnissen aus dem Kriegsgebiet um: Annie entdeckt die Aktivistin in sich, Viv dagegen unterdrückt ihre negativen Gefühle und sucht erneut den Kontakt zu ihrer alten Flamme Pete.
