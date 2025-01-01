Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Love Child

Notoperationen

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 7
Joyn Plus
Notoperationen

NotoperationenJetzt ohne Werbung streamen

Love Child

Folge 7: Notoperationen

43 Min.Ab 12

Patricia vertraut Martha im Geheimen an, dass sie von Joans Partner Jim ein Kind erwartet. Viv und Annie kehren unterdessen traumatisiert aus Vietnam zurück. Beide gehen sehr unterschiedlich mit ihren Erlebnissen aus dem Kriegsgebiet um: Annie entdeckt die Aktivistin in sich, Viv dagegen unterdrückt ihre negativen Gefühle und sucht erneut den Kontakt zu ihrer alten Flamme Pete.

Alle Staffeln im Überblick

Love Child
SAT.1 emotions
Love Child

Love Child

Alle 4 Staffeln und Folgen