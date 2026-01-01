Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Love Child

Neues Familienmitglied

SAT.1 emotionsStaffel 3Folge 9
Joyn Plus
Neues Familienmitglied

Neues FamilienmitgliedJetzt ohne Werbung streamen

Love Child

Folge 9: Neues Familienmitglied

46 Min.Ab 12

Joan bemerkt, dass ihr Chef Dr. McNaughton drogensüchtig ist und zu einer Gefahr für sich selbst wird. Viv trifft unterdessen überraschend auf Faye, die Adoptivmutter ihrer beiden Zwillinge. Ihre Freude darüber, dass ihre Sprösslinge in guten Händen sind, wird jedoch schnell wieder getrübt. Viv erfährt von Fayes Krebserkrankung und hat nun Angst, dass ihre Kinder künftig ohne Mutter aufwachsen müssen.

Alle Staffeln im Überblick

Love Child
SAT.1 emotions
Love Child

Love Child

Alle 4 Staffeln und Folgen