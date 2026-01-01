Love Child
Folge 9: Neues Familienmitglied
46 Min.Ab 12
Joan bemerkt, dass ihr Chef Dr. McNaughton drogensüchtig ist und zu einer Gefahr für sich selbst wird. Viv trifft unterdessen überraschend auf Faye, die Adoptivmutter ihrer beiden Zwillinge. Ihre Freude darüber, dass ihre Sprösslinge in guten Händen sind, wird jedoch schnell wieder getrübt. Viv erfährt von Fayes Krebserkrankung und hat nun Angst, dass ihre Kinder künftig ohne Mutter aufwachsen müssen.
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
