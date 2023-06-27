Laura Elizabeth MillarJetzt ohne Werbung streamen
Love Child
Folge 3: Laura Elizabeth Millar
42 Min.Folge vom 27.06.2023Ab 12
Joan möchte ihre kleine Tochter taufen lassen, doch der Priester lehnt ab, weil der Vater des Babys nicht anwesend ist. Enttäuscht muss die junge Ärztin die Entscheidung des Geistlichen hinnehmen. Zudem erfährt sie zufällig, dass sich ihr Kollege Simon auf einen Job bewirbt, den auch sie gerne antreten möchte. Als junge Mutter in den 60er Jahren ist das aber alles andere als einfach.
Alle Staffeln im Überblick
Love Child
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4: xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)