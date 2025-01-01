Zum Inhalt springenBarrierefrei
Love Child

Die Rechte der Frauen

Staffel 4Folge 4
Die Rechte der Frauen

Die Rechte der Frauen

Love Child

Folge 4: Die Rechte der Frauen

42 Min.Ab 12

Am internationalen Frauentag wollen Joan, Viv und ihre Freundinnen für ihre Rechte einstehen. Gemeinsam schließen sie sich einer Demonstration an, was auch der Hausmutter nicht verborgen bleibt. Krankenhauspersonal ist es allerdings untersagt, an derartigen Veranstaltungen teilzunehmen. Hausmutter Bolton kündigt Viv daraufhin. Joan sorgt sich unterdessen um ihr Baby. Die Kleine hat Fieber und muss behandelt werden.

