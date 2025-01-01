Love Child
Folge 4: Die Rechte der Frauen
42 Min.Ab 12
Am internationalen Frauentag wollen Joan, Viv und ihre Freundinnen für ihre Rechte einstehen. Gemeinsam schließen sie sich einer Demonstration an, was auch der Hausmutter nicht verborgen bleibt. Krankenhauspersonal ist es allerdings untersagt, an derartigen Veranstaltungen teilzunehmen. Hausmutter Bolton kündigt Viv daraufhin. Joan sorgt sich unterdessen um ihr Baby. Die Kleine hat Fieber und muss behandelt werden.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
