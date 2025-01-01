Love Child
Folge 6: Unbefleckte Empfängnis
42 Min.Ab 12
Nach der verpatzten Dinnerparty und dem Streit mit seiner Frau, hat Simon einen Autounfall und begeht Fahrerflucht. Ein junger Mann wird dabei schwer verletzt. Das schlechte Gewissen treibt ihn aber dazu, sich Martha anzuvertrauen. Joan und Dr. Patterson kommen sich derweil immer näher. Er gibt ihr nach ihrem großen Verlust Halt. Joans schwangere Patientin lehnt indes medizinische Hilfe ab. Sie vertraut nur auf Gott und setzt damit das Leben ihres Ungeborenen aufs Spiel.
Love Child
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)