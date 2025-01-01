Love Child
Folge 7: Alte Liebe
42 Min.Ab 12
Ein renommierter Arzt taucht im Krankenhaus auf, um seine neuartigen Ultraschallgeräte vorzustellen. Allerdings scheint er zudem weitere Ziele zu verfolgen: Er ist Joans Ex-Freund. Kurz vor der Verlobung zerbrach ihre Beziehung. Bei der Behandlung einer Patientin geraten die beiden Ärzte aneinander. Dabei wollte Dr. Faber versuchen, seine Fehler von damals wiedergutzumachen. Obwohl Joan ihn abweist, gibt er nicht so schnell auf.
Genre:Drama, Romanze
Produktion:AU, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© xSparks Networks (AKA: Eccho Rights)