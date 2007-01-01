Lutter
Joachim Krol als Essener Kriminalhauptkommissar Alex Lutter. Sein Einsatzgebiet: Essen und das Ruhrgebiet mit seinen alten und neuen Milieus, den Industriebrachen genauso wie die modernen Hightech-Standorte. Ein Revier so vielschichtig und wandlungsfähig wie Lutter selbst. Lutters besondere Stärken sind seine intuitive Menschenkenntnis, sein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und ein Faible für unkonventionelle Methoden, was ihm gelegentlich Ärger mit seinem Chef einbringt. Und nicht nur mit dem.
