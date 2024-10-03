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Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Der richtige Vibe

sixxStaffel 1Folge 1vom 03.10.2024
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Folge 1: Der richtige Vibe

51 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 6

Der erfolgreiche australische Immobilienmakler Gavin Rubinstein feiert mit seinem Team einen großen Verkauf. Kurze Zeit später trifft sich Rubinstein mit seinem Kollegen Simon Cohen, um über den Preis einer atemberaubenden Villa zu verhandeln. Top-Maklerin D'Leanne Lewis versucht währenddessen, ihre anspruchsvolle Karriere mit ihrem Privatleben zu verbinden.

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