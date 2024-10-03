Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Folge 1: Der richtige Vibe
51 Min.Folge vom 03.10.2024Ab 6
Der erfolgreiche australische Immobilienmakler Gavin Rubinstein feiert mit seinem Team einen großen Verkauf. Kurze Zeit später trifft sich Rubinstein mit seinem Kollegen Simon Cohen, um über den Preis einer atemberaubenden Villa zu verhandeln. Top-Maklerin D'Leanne Lewis versucht währenddessen, ihre anspruchsvolle Karriere mit ihrem Privatleben zu verbinden.
Alle Staffeln im Überblick
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-2: MGM International Television Distribution