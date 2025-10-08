Zum Inhalt springenBarrierefrei
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler

Staffel 1Folge 3vom 08.10.2025
48 Min.Ab 6

D'Leanne veranstaltet eine Familienfeier, als plötzlich ein unzufriedener Kunde vor ihrer Haustür steht. Währenddessen besichtigt Simon eine große Immobilie in direkter Strandnähe. Der Makler geht davon aus, dass die Villa mehr als 50 Millionen Dollar wert ist. Gavin entdeckt ein Haus, dass bereits seit einiger Zeit unverkauft in Bondi steht.

