Folge 3: Das Lifestyle-Haus am Bondi Beach
48 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 6
D'Leanne veranstaltet eine Familienfeier, als plötzlich ein unzufriedener Kunde vor ihrer Haustür steht. Währenddessen besichtigt Simon eine große Immobilie in direkter Strandnähe. Der Makler geht davon aus, dass die Villa mehr als 50 Millionen Dollar wert ist. Gavin entdeckt ein Haus, dass bereits seit einiger Zeit unverkauft in Bondi steht.
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution