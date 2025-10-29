Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Folge 4: Sorgen um Gavin
34 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 6
Gavin ergreift die Chance, mit dem Agenten eines neuen Kunden zu arbeiten. Monika trifft sich im "Birdhouse" mit ihren Klienten, um sich deren spannendes Angebot für das Objekt anzuhören. D'Leanne veranstaltet eine offene Hausbesichtigung für ein atemberaubendes Haus in einem angesagten Vorort Sydneys.
Weitere Folgen in Staffel 2
Luxe Listings: Sydneys Immobilienmakler
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Produktion:AU, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© MGM International Television Distribution