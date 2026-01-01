Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Zielscheibe MacGyver

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 10
Joyn Plus
Zielscheibe MacGyver

Zielscheibe MacGyverJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 10: Zielscheibe MacGyver

45 Min.Ab 12

Als MacGyver im Auftrag des amerikanischen Geheimdienstes eine Chemiefabrik im Nahen Osten zerstört, wird er leider erkannt - und der berüchtigte Kopfgeldjäger Axminster wird auf ihn angesetzt. Sein Vorgesetzter Barney bietet MacGyver einen sicheren Unterschlupf an, doch der zieht es vor, zu seinem Großvater zu reisen, der zurückgezogen in Colorado lebt. Leider spürt Axminster ihn mit seinen Leuten auch dort auf. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen