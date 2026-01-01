Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins CLASSICS Staffel 1 Folge 14
Folge 14: Wenn Bomben ticken

47 Min. Ab 12

Der Kapitän des Kreuzfahrtschiffs "Victoria" erhält eine Bombendrohung. Um seinen Forderungen Nachdruck zu verleihen, lässt der Täter die Wetterstation des Schiffs hochgehen, wobei der Kapitän ums Leben kommt. MacGyver und sein Freund Charlie Robinson werden auf das Schiff gebracht, um die Bombe zu entschärfen. Dort finden sie noch eine zweite Bombe - und schließlich noch eine dritte! Ein lebensgefährlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt ...

