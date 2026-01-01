Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
MacGyver

Spitzel aus den eigenen Reihen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 15vom 01.01.2026
Joyn+
Spitzel aus den eigenen Reihen

Spitzel aus den eigenen ReihenJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 15: Spitzel aus den eigenen Reihen

47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12

Nach einem gefährlichen Auftrag in Ostdeutschland wird MacGyver im letzten Moment von seinem Freund Craig Bannister über die Grenze gebracht. Wieder zu Hause, bittet Thornton, Chef der Spionageabwehr, seinen Freund MacGyver um Hilfe. Es kristallisiert sich nach und nach heraus, dass sie einen Spion in den eigenen Reihen haben! Ingrid, die aparte Ehefrau seines Kollegen Craig, ist eine Spionin der Russen und versucht auf raffinierte Art, Craig für ihre Zwecke zu benutzen ...

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen