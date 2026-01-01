Spitzel aus den eigenen ReihenJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 15: Spitzel aus den eigenen Reihen
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Nach einem gefährlichen Auftrag in Ostdeutschland wird MacGyver im letzten Moment von seinem Freund Craig Bannister über die Grenze gebracht. Wieder zu Hause, bittet Thornton, Chef der Spionageabwehr, seinen Freund MacGyver um Hilfe. Es kristallisiert sich nach und nach heraus, dass sie einen Spion in den eigenen Reihen haben! Ingrid, die aparte Ehefrau seines Kollegen Craig, ist eine Spionin der Russen und versucht auf raffinierte Art, Craig für ihre Zwecke zu benutzen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.