MacGyver
Folge 16: Liebe kennt keine Grenzen
46 Min.Ab 12
MacGyver soll in Bulgarien einen brisanten Mikrofilm abholen. Am Flughafen lernt er Penny Parker kennen, eine hübsche, etwas naive amerikanische Nachtclubsängerin, die mit einem bulgarischen Regierungsbeamten liiert war. Es handelt sich dabei um den Geheimdienst-Major Stepan Frolov, einen Neffen von General Petrovich. Dieser fordert nun den Schmuck zurück, den er ihr geschenkt hat - und der eigentlich Staatsbesitz war! Penny steckt den Schmuck heimlich MacGyver zu ...
MacGyver
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
