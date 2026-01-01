Zum Inhalt springenBarrierefrei
MacGyver

Liebe kennt keine Grenzen

Kabel Eins CLASSICSStaffel 1Folge 16
Liebe kennt keine Grenzen

MacGyver

Folge 16: Liebe kennt keine Grenzen

46 Min.Ab 12

MacGyver soll in Bulgarien einen brisanten Mikrofilm abholen. Am Flughafen lernt er Penny Parker kennen, eine hübsche, etwas naive amerikanische Nachtclubsängerin, die mit einem bulgarischen Regierungsbeamten liiert war. Es handelt sich dabei um den Geheimdienst-Major Stepan Frolov, einen Neffen von General Petrovich. Dieser fordert nun den Schmuck zurück, den er ihr geschenkt hat - und der eigentlich Staatsbesitz war! Penny steckt den Schmuck heimlich MacGyver zu ...

