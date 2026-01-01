Ein einfacher AuftragJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 17: Ein einfacher Auftrag
48 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
MacGyver hat den Auftrag, aus einem über Afghanistan abgestürzten Spionagesatelliten eine Kapsel mit wichtigen Informationen herauszuholen. Dies gelingt ihm auch, aber dann wird er von afghanischen Milizionären, die mit der sowjetischen Besatzungsmacht zusammenarbeiten, entdeckt und verwundet. In letzter Sekunde rettet ihn ein 13-jähriger Junge namens Ahmed. Doch die Russen finden MacGyver bei Ahmed und seiner Mutter, und sie müssen gemeinsam fliehen ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.