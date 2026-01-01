MacGyver
Folge 18: Das hässliche Entlein
47 Min.Ab 12
Gangster haben einige amerikanische Flugabwehrraketen gestohlen. Es fehlt ihnen aber noch das neue Leitsystem, das Professor Willis mit seiner hochbegabten Studentin Kate entwickelt hat. Willis bittet MacGyver um Hilfe, da Kate bereits von der Spionageabwehr gesucht wird - sie hat sich in den PC des Verteidigungsministeriums gehackt. Kurz darauf wird der Professor getötet! MacGyver nimmt Kate unter seine Fittiche, kann aber nicht verhindern, dass sie entführt wird ...
