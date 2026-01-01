MacGyver
Folge 20: Die Flucht
49 Min.Ab 12
Nordafrika: MacGyver wird von Sara gebeten, nach ihrem Bruder Brian zu suchen, der im Auftrag der Kirche Hilfsgüter ins Land gebracht hat und von korrupten Beamten ins Gefängnis gesteckt wurde. Auch MacGyver landet kurz darauf im Gefängnis. Doch mit Hilfe eines Tricks gelingt es MacGyver und Brian zu entkommen. Kaum draußen, entpuppt sich Sara als russische Agentin, die dem Waffenhändler Brian - der natürlich nicht ihr Bruder ist - eine große Lieferung wieder abjagen will ...
