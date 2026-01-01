MacGyver
Folge 3: Die Diebin von Budapest
MacGyver soll in Budapest von einem Doppelagenten wichtige Informationen erhalten, die in einer goldenen Taschenuhr versteckt sind. Doch bevor es zu der Übergabe kommt, wird der Doppelagent getötet und die goldene Uhr von einem kleinen Zigeunermädchen gestohlen. Es erweist sich als gar nicht so einfach, die Uhr von der Zigeunersippe zurückzubekommen. Doch dann muss MacGyver seinen neuen Bekannten sogar helfen, über die Grenze zu kommen ...
