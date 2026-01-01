Schnappschüsse mit FolgenJetzt ohne Werbung streamen
MacGyver
Folge 4: Schnappschüsse mit Folgen
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Die Journalistin Kate Connoly ist hinter Vasquez, dem Chef der Geheimpolizei, her, der offensichtlich einen Putsch vorbereitet. MacGyver soll die Journalistin im Auftrag ihres Chefs in Mittelamerika aufspüren. Als MacGyver sie endlich gefunden hat, überredet Kate ihn, sie noch ein paar letzte Beweisfotos schießen zu lassen. Dabei werden sie von Vasquez' Leuten geschnappt. Es gelingt ihnen zu fliehen, aber die sichere mexikanische Grenze ist noch über 100 Kilometer entfernt ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.