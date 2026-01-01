MacGyver
Folge 5: Kleine Fische, große Fische
46 Min.Ab 12
MacGyver hat ein paar Tage frei und will zum Sparrow Lake fahren, wo er früher immer mit seinem Vater angeln war. Doch als er an dem kleinen Flugplatz Sparrow Ridge nach dem Weg fragt, gerät er in eine Geiselnahme. Kelly Nelson, die Betreiberin des Flugplatzes, und ihre Mitarbeiter befinden sich in der Gewalt von Bankräubern, die von dort nach Mexiko wollen. Auch MacGyver wird gefangen genommen! Doch mit einigen simplen Hilfsmitteln gelingt es ihm, die Gangster auszuschalten ...
