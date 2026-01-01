MacGyver
Folge 6: 60 Millionen an der Angel
46 Min.Ab 12
Der Gangster Catlin, der sich auf den Jungferninseln niedergelassen und eine Spielbank gegründet hat, hat 60 Mio. in Diamanten an sich gebracht. Das Geld war für humanitäre Zwecke bestimmt, und Senator Rhodes bittet nun MacGyver um Hilfe. Chris, die Tochter des Senators, soll ihm behilflich sein. MacGyver findet heraus, dass die Steine im Tresor aufbewahrt werden, und es gelingt ihm, die Diamanten an sich zu bringen. Aber Catlin hat mittlerweile Chris als Geisel genommen ...
