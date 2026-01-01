MacGyver
Folge 7: Der Ameisenkrieg
47 Min.Folge vom 01.01.2026Ab 12
Im Amazonasgebiet hat MacGyver es mit einem sehr ungewöhnlichen Gegner zu tun: Auf der Kakaoplantage des eigenbrötlerischen Pflanzers Mr. Trumbo bahnt sich ein gewaltiger Zug von Wanderameisen seinen Weg - ohne Rücksicht auf Verluste! Weder die gefluteten Bewässerungsgräben noch ein von MacGyver konstruierter Flammenwerfer können die Ameisen stoppen. Als letzte Rettung mischt MacGyver einen Sprengstoff, um die todbringenden Tiere zu vernichten ...
Alle Staffeln im Überblick
MacGyver
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Abenteuer, Action
Produktion:US, 1985
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-7: Paramount Pictures International Ltd.