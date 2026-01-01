Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
MacGyver

Der tödliche Computer

Kabel Eins CLASSICSStaffel 2Folge 1
Joyn Plus
Der tödliche Computer

Der tödliche ComputerJetzt ohne Werbung streamen

MacGyver

Folge 1: Der tödliche Computer

48 Min.Ab 12

MacGyver soll die Sicherheitseinrichtungen einer streng geheimen Forschungseinrichtung überprüfen. Wenn es ihm nicht gelingt, dort einzudringen, schafft es niemand. Doch MacGyver vollbringt das schier Unmögliche. Er meldet dies der zuständigen Wissenschaftlerin Jill in der Computerzentrale - da passiert etwas Unfassbares: Der Computer beginnt, ein Eigenleben zu führen, widersetzt sich den Kommandos und trachtet schließlich sogar Jill und MacGyver nach dem Leben!

Alle Staffeln im Überblick

MacGyver
Kabel Eins CLASSICS
MacGyver

MacGyver

Alle 7 Staffeln und Folgen